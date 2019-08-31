Нардеп «Европейской солидарности» попал в ДТП в автомобиле, который нашел с помощью «BlaBlaCar»

Депутат-мажоритарщик от «Европейской солидарности» Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника, предположительно, сломаны ребра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бондара.

Михаил Бондар направлялся из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей «BlaBlaCar».

В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

– Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. …Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы, - рассказал Бондар.

По словам нардепа, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра.

«Житомир.info» со ссылкой на патрульную полицию сообщает, что ДТП произошло на 111 км автодороги Киев — Чоп. По предварительной информации, «Mitsubishi Lancer» на большой скорости столкнулся с «КамАЗ», после чего у легковой машины отлетело колесо и она перевернулась. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека.

Справка

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции «Европейская солидарность». Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции «Народный фронт» и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Напомним, ранее экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.