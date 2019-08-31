На Николаевщине «Mazda» столкнулась с тягачом – пострадали водитель и пассажир легковушки

В субботу, 31 августа, на трассе Р-06 в Вознесенском районе в столкнулись легковой автомобиль «Mazda-6» и седельный тягач «MAN» с полуприцепом.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «Mazda» ехал со стороны Новой Одессы, в направлении Вознесенска. На крутом спуске перед селом Дорошовка он не справился с управлением: «Mazda» резко изменила траекторию движения, выехала на встречную полосу и врезалась в полуприцеп ехавшего во встречном направлении седельного тягача.

После столкновения легковушку отбросило в сторону, и она слетела в кювет, где врезалась в деревья.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля. Пассажира «скорая» доставила в Вознесенскую ЦРБ, водителю в настоящее время другая бригада врачей оказывала помощь на месте.

Водитель «Mazda» рассказал, что потерял управление из-за того, что у автомобиля заклинило левое переднее колесо.

Напомним, как в Николаеве мусоровоз «МАЗ» протаранил «Жигули» и пострадал 7-летний ребенок.