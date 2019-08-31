На Днепропетровщине в ДТП с участием фуры и «маршрутки» пострадали 10 человек

В Днепропетровской области в субботу, 31 августа, пострадали 10 человек в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что около 09:00 возле села Елизаветовка Петриковского района водитель автомобиля «Mercedes-Benz» 1970 года рождения, двигаясь со стороны Елизаветовки в направлении Каменского, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем «DAF».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Сейчас все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель автомобиля «DAF» не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, как возле Херсона военный грузовик врезался в пассажирскую «маршрутку», которая ехала в Николаев.