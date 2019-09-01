В Вознесенске уже второй раз горело здание бывшего мясокомбината – предполагают, что неизвестные вырезали металл

В субботу, 31 августа, в Вознесенске произошел пожар в помещении бывшего мясокомбината.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 5:58. К месту направлены спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части и дополнительно привлечены две автоцистерны с Южноукраинского гарнизона ГСЧС.

Сложность тушения данного пожара заключалась в том, что помещение мясокомбината вообще не эксплуатируется уже много времени, поэтому все помещения полуразрушенные, стены обваленные, отсутствуют выходы и тому подобное. Почти вся конструкция загромождена. Горение на площади 500 квадратных метров удалось ликвидировать в 23:00. Также пожарные вынесли из помещения баллоны, тем самым предотвратив взрыв.

Для принятия мер по недопущению повторного случае возгорания на месте происшествия дежурит пожарно-спасательное отделение подразделения.

При выяснении обстоятельств стало известно, что вероятной причиной возгораний стали случаи несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленными лицами.

Материалы по установлению причин и последствий пожара направлены в правоохранительные органы.

Также в ГСЧС отметили, что 27 августа спасатели уже тушили пожар на территории данного объекта. На момент прибытия спасателей выяснилось, что на последнем этаже горел утеплитель стен.