Французский пилот Формулы-2 погиб во время гонки в Бельгии

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки Формулы-2 на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.

Об этом сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

Авария произошла на первом круге гонки. Из-за ошибки Юбера его автомобиль ударился об ограждение, после чего вылетел обратно на трассу. В него на большой скорости врезался американец Хуан-Мануэль Корреа, а затем японец Марино Сато.

Юбер был доставлен в госпиталь и через полтора часа умер от полученных травм.

Корреа получил переломы ног и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Сато не пострадал.