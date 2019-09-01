В Южноукраинске между депутатами горсовета произошла перепалка, переросшая в небольшую драку

В среду, 28 августа, в Южноукраинске произошла драка между двумя депутатами местного городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

Об этом сообщает местное издание «Gard News».

Инцидент произошел возле дома быта «Чайка», где расположен также и департамент инфраструктуры Южноукраинского горсовета.

Как утверждает Курдасов, на него напал Бабич из-за «борьбы за бюджет».

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Южноукраинского отделения полиции, участники драки давали показания. В ЕРДР внесены данные о преступлении с признаками статьи 125 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное нанесение легких телесных повреждений»).

Александр Курдасов был направлен в больницу для снятия побоев и определения состояния здоровья (необходимости госпитализации). Следственные действия продолжаются.

В то же время, «Новости-Н» сообщают со ссылкой на Бабича, что Курдасов оказывал давление и оскорблял его жену, которая недавно была назначена и.о. директора департамента инфраструктуры. В связи с этим он решил поговорить с Курдасовым.

«Новости-Н» также опубликовали видео самого конфликта. На нем можно заметить, как Курдасов держит в руках предмет (вероятно, стул), и замахивается на Бабича, а спустя несколько секунд бросает его в оппонента. Спустя какое-то время конфликт продолжается уже немного в другом месте – они замахиваются друг на друга и активно о чем-то спорят.

Напомним, как в Южноукраинском горсовете произошел конфликт между депутатом и управделами.