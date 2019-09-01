На Киевщине обнаружили автомобиль с мертвым мужчиной и предсметной запиской

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Под Киевом в воскресенье, 1 сентября, обнаружили труп мужчины в автомобиле.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

«Около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области. 

Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертную записку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчина на улице зарезал свою жену и пытался покончить с собой.

Роман Свиридов

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