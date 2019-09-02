На николаевском полигоне «Широкий Лан» во время учений загорелась БМП – в прокуратуре квалифицировали как повреждение военного имущества

Фото - иллюстрация Военная прокуратура Южного региона Николаевского гарнизона открыла уголовное производство после того, как на полигоне «Широкий Лан» загорелась боевая машина пехоты во время учений.

Об этом свидетельствует определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, в августе этого года на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области проходили учения 28-й механизированной бригады.

Инцидент произошел еще 14 августа. Во время командно-штабных учений на территории 235-го Межвидового центра подготовки подразделений, что на полигоне Широкий Лан, из-за нарушения правил эксплуатации загорелась боевая машина пехоты с бортовым номером 212. О том, пострадал ли кто-то в результате происшествия, в определении суда не упоминалось.

В этот же день во время осмотра БМП-2 на пункте поврежденных машин ее изъяли. По данному факту в ЕРДР были внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 412 («Неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.