Мужчина, чье тело нашли в в Николаеве в реке Ингул неделю назад, оказался военнослужащим

Фото - иллюстрация Мужчина, тело которого было найдено 26 августа в реке Ингул в Центральном районе Николаева, оказался военнослужащим.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Согласно сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, тело мужчины 30-35 лет было найдено около 8:35 на расстоянии 10 метров от берега в реке Ингул.

В полиции уточнили, что труп был найден напротив спортивной базы по улице Маршала Малиновского. На теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. 28 августа личность погибшего была установлена – им оказался матрос, военнослужащий морской пехоты. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения всех обстоятельств смерти.

По данному факту полиция открыла уголовного производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях.

Отметим, что на полуострове Аляуды, недалеко от которого и был найден труп погибшего, дислоцируется подразделение морской пехоты.

Напомним, как в Николаеве возле Широкобальского моста нашли труп мужчины – им оказался пропавший без вести морпех.