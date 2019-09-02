В Запорожской области убили и закопали в поле таксиста - преступников задержали за сутки

В Запорожской области задержали мужчин, которые убили таксиста, закопали его тело в поле и забрали его автомобиль.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Только слова благодарности полиции Запорожья за раскрытие в течение суток убийства местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 года без вести пропал вместе с личным авто «Geely». Двое преступников, 1984 и 1998 года рождения, наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто», - написал он.

Утром тело убитого нашли, а преступников задержали. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист обокрал и надругался над пассажиркой.