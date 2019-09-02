В Вознесенске пятый день горит заброшенный мясокомбинат – тушение усложняет угроза обвала сооружения

В Вознесенске начиная с 29 августа и по настоящее время продолжается ликвидация пожара неэксплуатируемого четырехэтажного здания старого мясокомбината.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В ГСЧС отметили, что что 27 августа спасатели уже тушили пожар на территории данного объекта.

Сотрудники 12-й государственной пожарно-спасательной части пытаются потушить пожар и постоянно дежурят на объекте как в дневное, так и ночное время. Сложность пожара заключается в том, что помещение мясокомбината давно не эксплуатируется, поэтому все помещения полуразрушенные, стены обваленные, отсутствуют выходы и тому подобное. Почти все сооружение загромождено.

Также эффективной и быстрой окончательной ликвидации горения мешает вероятная угроза обрушения конструкций.

По предварительным данным возгорание привело несанкционированное вырезания металлических конструкций неустановленными лицами.

В ведомстве отметили, что руководство объекта в полной мере уклоняется от ответственности и игнорирует ситуацию, которая сложилась.

2 сентября на базе Вознесенского горсовета состоялось внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В ходе совещания обсудили ряд организационных мероприятий, направленных на скорейшую ликвидацию.

Материалы по установлению причин и последствий пожара направлено в правоохранительные органы.

Напомним, как возле Вознесенска несколько дней горел мусорный полигон.