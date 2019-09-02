Таксисты «Uklon» устроили мини-акцию протеста в центре Николаева из-за «грязных» методов конкуренции со стороны местных баз

2 сентября, таксисты «Uklon» устроили акцию протеста на пересечении улиц Соборная и адмирала Макарова. Они хотят обратить внимание на «грязные» методы конкуренции со стороны местных баз такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Всего на акции собрались три таксиста. Как сообщает один из участников, сегодня ночью неизвестный, используя кисточку, нанес на его автомобиль вещество, которое по предварительной версии является жидкостью для снятия краски. В результате, в местах обработки на автомобиле слезла краска. Кроме того, неизвестный оставил кисточку, которой нанес вещество. Таксист считает, что таким образом злоумышленник решил «немного поиздеваться».

Отмечается, что машина стояла около парка Петровского, на остановке «Народный сад».

Своей акцией таксисты решили показать, каким образом происходит «грязная работа» со стороны конкурентов. На машинах развесили листки с надписями: «Дело рук таксистов базы…», и «Такими методами устраняют конкурентов таксисты местной службы».

Напомним, как николаевский бизнесмен рассказал, что на него напали таксисты базы «994», которые устроили разборки с водителем «Уклона». Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на базу такси «994», её администраторы сказали, что передали информацию руководству, которое будет решать, давать свою позицию по данному происшествию или нет. Ответа на данный момент не последовало.

Также напомним, в пятницу, 30 августа, на улице Авангардной в Николаеве сотрудники полиции остановили автомобиль «Mercedes», которым управлял пьяный водитель, таксист базы «994». Мужчина вел себя агрессивно, напал на патрульных и ударил одного из полицейских.