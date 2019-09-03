В Калифорнии горел корабль с пассажирами - более тридцати человек погибли

В Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус горел корабль с пассажирами. В результате погибли более тридцати человек.

Об этом сообщает «Fox News».

Как сообщает издание, пожар начался около 4 часов утра. Огонь довольно быстро охватил судно. Пожарная служба округа Вентура подтвердила информацию о том, что погибли 34 человека.

Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены (один с легкими ранениями). Огонь тушат сотрудники береговой охраны, задействованы вертолет и спасательные катера. Продолжается эвакуация пассажиров.

Напомним, как из-за попавших в двигатели чаек в России самолёт экстренно сел в кукурузном поле - все 233 пассажира живы, но есть пострадавшие. А в четверг, 21 марта, в Ираке на реке Тигр потерпел крушение лайнер с пассажирами, в результате чего погибло по меньшей мере 54 человека, еще по меньшей мере 28 считаются пропавшими без вести.