В Николаеве «Volkswagen» слетел с дороги на тротуар после столкновения с «Daewoo»

В Николаеве в понедельник, 2 сентября, в районе пересечения улиц 3-я Слободская и Чигрина произошло столкновение «Volkswagen Passat» и «Daewoo Nubira».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, водитель «Daewoo» двигался по улице 3-й Слободской в направлении улицы Кузнеченой и на пересечении с улицей Чигрина не пропустил водителя «Volkswagen», в результате чего и произошло столкновение.

При ударе «Volkswagen» выехал за пределы проезжей части, задев багажником частью электроопору.

Водители автомобилей не пострадали, а автомобили получили значительные механические повреждения кузова.

Напомним, как в Николаеве мусоровоз «МАЗ» протаранил «Жигули», в результате чего пострадал 7-летний ребенок.