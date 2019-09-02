В Одессе более 30 человек отравились шаурмой

В Одесской области из-за отравления шаурмой госпитализировали 31 человек, среди них 8 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной администрации.

Начальник управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова сообщила, что в городскую клиническую инфекционную больницу г. Одессы госпитализированы 31 человек, среди них 8 детей в возрасте до 17 лет с предварительным диагнозом гастроэнтероколит.

По информации, в ходе обследования установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности, и качества пищевых продуктов.

Отмечается, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).