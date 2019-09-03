Штаб ООС: За сутки боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток боевики 7 раз нарушили "режим тишины", один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

«В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб», - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершил один обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Новотошковское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что в субботу, 31 августа, незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим «тишина» до 16:00 в районе Светлодарской дуги, а затем обстреляла позиции ВСУ с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.