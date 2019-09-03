На Николавщине пассажирский автобус догнал патрульный «Prius» – полицейский автомобиль слетел в кювет

В районе Новой Одессы во вторник, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Mercedes-Benz» и «Toyota Prius» патрульной полиции.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

По предварительной информации, полицейская «Toyota» двигалась в направлении Николаева в крайней правой полосе автодороги в режиме патрулирования со скоростью около 40 километров в час. В один момент сзади автомобиль патрульных догнал пассажирский автобус «Mercedes» и въехал в багажник полицейской машины. От удара автомобиль патрульных слетел в кювет.

В результате автоаварии ни патрульные, ни водитель автобуса или его пассажиры не пострадали. Водитель автобуса находился в трезвом состоянии.

Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, как в Николаеве ночью «Daewoo» протаранил патрульный «Mitsubishi».