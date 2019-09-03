В Вознесенске из-за неосторожности во время сварки сгорел автомобиль

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В Вознесенске сгорел автомобиль из-за неосторожности при сварочных работах.

Об этом сообщили в 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Происшествие произошло в понедельник, 2 сентября, во дворе частного дома по улице Соколецкой в Вознесенске.

В ГСЧС отметили, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

К моменту ликвидации пожара, огонь успел уничтожить автомобиль «ВАЗ».

Напомним, как в центре Николаева горела «Skoda», а на полях области – два комбайна.

Тарас Леонтян

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