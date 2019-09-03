В николаевской пятиэтажке на чердаке из-за короткого замыкания загорелась электрощитовая

В Николаеве и области за сутки, 2 сентября, произошли три пожара – во время одного загорелась электрощитовая в пятиэтажке.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

2 сентября в 10:53 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре на чердаке 5-ти этажного жилого дома на проспекте Богоявленском в Ингульском районе.

На место направлены два отделения и автолестница 4-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. По прибытию пожарными установлено, что в результате короткого замыкания электросети загорелась электрощитовая, а площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь успел повредить балки в перекрытии. В составе звена газодымозащитной службы спасатели в 11:04 пожар локализовали, в 11:15 - ликвидировали, не допустив его распространения.

Во время пожара никто не пострадал. От ГСЧС задействовалось четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Дополнительно работали аварийная бригада «Николаевоблэнерго» и представители правоохранительных органов.

Также в течение дня на улице А. Завирюхи села Каменная Балка Первомайского района и улице 1-е мая зарегистрирован пожара двух хозяйственных зданий общей площадью 65 квадратных метров. В их тушения задействовались сотрудники 9-й и 23-й государственных пожарно-спасательных частей.

Напомним, как в Вознесенске из-за неосторожности во время сварочных работ сгорел автомобиль.