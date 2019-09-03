Николаевские патрульные опубликовали видео, как автобус таранил их «Prius»

В управлении патрульной полиции Николаевской области опубликовали видео из салона служебной «Toyota Prius» в момент, когда в их багажник въехал пассажирский автобус.

Как известно, в результате происшествия автомобиль патрульной полиции слетел с дороги в кювет. В результате аварии никто из граждан не пострадал.

В УПП уточнили, что происшествие произошло около четырех часов утра. 50 летний водитель автобуса «Mercedes-Benz» пояснил патрульным, что во время движения просто не заметил автомобиль полиции.

На видео зафиксировано, как патрульный «Prius» движется с небольшой скоростью в крайней правой полосе, а потом сзади происходит сильный толчок – машина съезжает с дороги, сносит дорожные знак и въезжает в ветки дерево.

Стоит также подчеркнуть, что водитель автобуса, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки из Киева до поселка Железный Порт, передвигался на расстояние более 500 километров без второго водителя, а также не имел при себе любые документы, позволяющие перевозки пассажиров. Из-за отстутсвия напарника на него составили протокол по факту нарушения требований Закона Украины «О дорожном движении» по части 3 статьи 121-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для выяснения обстоятельств отсутствия разрешения на перевозку людей вызывали сотрудников «Укртрансбезопасности».

По факту самого ДТП с патрульными на водителя автобуса составили административный протокол по статье 124 КУоАП.

Напомним, как в Николаеве ночью «Daewoo» протаранил патрульный «Mitsubishi».