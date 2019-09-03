В Вознесенске шестой день тушат пожар на заброшенном мясокомбинате – он может обрушиться, а огонь перекинуться на соседнее здание

В Вознесенске во вторник, 3 сентября, продолжают тушить заброшенное здание мясокомбината – есть угроза его обрушения и перекидывания огня на соседнее помещение.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, это помещение горит с 29 августа и пожарные не могут его оперативно потушить из-за заваленных проходов и угрозы обвала. Причиной пожара могло стать вырезание металлических конструкций в этом здании.

Сейчас спасатели прилагают максимум усилий для недопущения переброски пламени на соседние здание.

В ГСЧС отметили, что руководство объекта и в дальнейшем уклоняется от ответственности и игнорирует ситуацию, которая сложилась.

К тушению также привлекли автоподъемник гидравлический пожарный с 1-й государственной пожарно-спасательной части города Николаева.