В Киеве в одном из ресторанов подрались экс-нардеп от «Батькивщины» и действующий народный депутат от партии Порошенко, - СМИ

В понедельник, 2 сентября, в Киеве в одном из ресторанов на Днепровском спуске подрались народные депутаты 8 и 9 созывов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва из фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако депутаты от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, медики констатировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, в Борисполе секретарь местного городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал в июле с совещания, напал на активиста.