В Испании 20-летний начинающий актер умер после кастинга съемки в порно

фото: The Mirror В Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.

Об этом сообщает The Sun.

После кастинга на роскошной вилле 20-летний мужчина решил искупаться в бассейне, чтобы скоротать время в ожидании друга, пообещавшего забрать его после съемок. Режиссеры обнаружили мужчину лежащим на дне бассейна. Когда тело актера вытащили из воды, он уже не дышал.

Прибывшие на место происшествия медработники безрезультатно пытались вернуть мужчину к жизни. Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Майрена-дель-Альхарафе, расположенного неподалеку от Севильи. Местная полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины, который, вероятно, работал официантом в баре. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что молодой человек утонул после перенесенного сердечного приступа, когда находился в бассейне. Они также ожидают результаты вскрытия и анализов, которые покажут, употреблял ли погибший наркотики или алкоголь перед съемками в порно.

Напомним, Pornhub снял ролик на самом грязном пляже планеты для того, чтобы привлечь больше внимание к проблемам экологии.