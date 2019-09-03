В Николаеве возле «Народного сада» на ходу загорелся автомобиль

В Николаеве во вторник, 3 сентября, на улице 1-я Военная во время движения загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре автомобиля ВАЗ-2104 спасателям сообщили в 12:26.

Еще до приезда пожарно-спасательного подразделения неравнодушные горожане и сотрудники ГСЧС, которые стали случайными свидетелями происшествия, пытались совместными действиями потушить пожар огнетушителями.

В 12:35 спасатели 2-й государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар моторного отсека транспортного средства и ликвидировали на площади два квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

От ГСЧС к работе привлекались пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, как в Николаевской области на трассе загорелся автомобиль «Chery».