На Николаевщине на грунтовой дороге у «КамАЗ» отвалился прицеп с зерном

В Николаевской области на грунтовой дороге у грузовика «КамАЗ» во время движения отвалился прицеп с зерном.
Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Очевидцы предположили, что водитель грузовика по грунтовой дороге хотел объехать асфальтированную автодорогу из Баштанки, на которой полно ям.
Судя по опубликованным кадрам, у прицепа отвалились крепления к передней оси, которая так и осталась прикрепленной сцепным устройством к грузовику. Прицеп в результате происшествия перевернулся на бок, и из него высыпалось зерно.
Напомним, как на трассе возле Николаева отцепившийся прицеп от фуры протаранил «Kia».