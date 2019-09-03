На Николаевщине на грунтовой дороге у «КамАЗ» отвалился прицеп с зерном

В Николаевской области на грунтовой дороге у грузовика «КамАЗ» во время движения отвалился прицеп с зерном.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Очевидцы предположили, что водитель грузовика по грунтовой дороге хотел объехать асфальтированную автодорогу из Баштанки, на которой полно ям.

Судя по опубликованным кадрам, у прицепа отвалились крепления к передней оси, которая так и осталась прикрепленной сцепным устройством к грузовику. Прицеп в результате происшествия перевернулся на бок, и из него высыпалось зерно.

Напомним, как на трассе возле Николаева отцепившийся прицеп от фуры протаранил «Kia».