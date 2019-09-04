В Париже украли граффити известного уличного художника Бэнкси

В Париже украли граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси. Изображение крысы было вырезано из биллборда возле Центра Помпиду в ночь с воскресенья на понедельник.

Об этом сообщает LCI.

Изображение крысы было вырезано из биллборда возле Центра Помпиду в ночь с воскресенья на понедельник. Полиция 4-го округа Парижа начала расследования инцидента, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.

Напомним, в британском городе Дувр закрасили белой краской граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза.

