В Париже украли граффити известного уличного художника Бэнкси

В Париже украли граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси. Изображение крысы было вырезано из биллборда возле Центра Помпиду в ночь с воскресенья на понедельник.
Об этом сообщает LCI.
Изображение крысы было вырезано из биллборда возле Центра Помпиду в ночь с воскресенья на понедельник. Полиция 4-го округа Парижа начала расследования инцидента, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.
#Banksy pic.twitter.com/voiJ9QsDuT— Centre Pompidou (@CentrePompidou) 3 сентября 2019 г.
Напомним, в британском городе Дувр закрасили белой краской граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза.