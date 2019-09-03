В Первомайске ночью горели два автомобиля

В Первомайске 2 и 3 сентября горели два легковых автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сначала 2 сентября в 19:50 спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара автомобиля «Fiat Doblo» площадью два квадратных метра улице Герцена в Первомайске. В 19:56 огонь локализовали, 20:03 – ликвидировали.

Ночью, а именно в 02:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре транспортного средства «Audi Q7» на улице Трудовой Славы. Действиями личного состава 23-й ГПСЧ пожар на площади четыре квадратных метра в 02:17 локализовали, а в 02:23 ликвидировали.

Обстоятельства возгораний выясняли сотрудники полиции.

Напоним, как в Николаеве возле «Народного сада» на ходу загорелся «ВАЗ-2104».