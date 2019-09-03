Сгоревший в Первомайске автомобиль «Audi Q7» принадлежит депутату, который зашел в местный совет вместо застрелившегося Мосякина

Легковой автомобиль Audi Q7 принадлежит депутату Первомайского горсовета Дмитрию Казимиру, который занял место депутата Василия Мосякина.

Об этом сообщают «Новости-N» со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в Первомайске нашли тело кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» по 132 округу Василия Мосякина с огнестрельным ранением. В полиции обнародовали официальную версию - самоубийство.

Позже стало известно, что в Первомайске сгорело два автомобиля. Один из них - Audi Q7.

Депутат Дмитрий Казимир зашел в городской совет Первомайска во фракцию «Оппозиционный блок». На сайте горсовета он также числится, как руководитель общественной организации «Спортивный клуб «Берсерк».

Сообщалось, что после событий на парламентских выборах в 2012 году по 132 округу у Мосякина остались претензии к Партии регионов. В то же время первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом несколько лет назад кандидат в нардепы по 132 округу Аркадий Корнацкий не раз высказывался с критикой в сторону Василия Мосякина.