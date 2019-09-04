На Днепропетровщине пожилая мать держала на цепи своего 36-летнего сына из-за пенсии по инвалидности

В пгт Солонянское Днепропетровской области полицейские освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

О преступлении стало известно из сообщения соседей, которые сегодня, 3 сентября, позвонили правоохранителям.

«По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. Сейчас мужчину освободили и доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Напомним, в Днепре женщина посадила на цепь и обмотала скотчем восьмилетнего мальчика.