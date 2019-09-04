В Канаде поезд с химикатами сошел с рельсов - людей в радиусе двух километров эвакуировали

В Канаде объявлена эвакуация в провинции Альберта в окрестностях городка Баронс из-за аварии поезда, перевозившего химикаты.

Об этом сообщает CBC News.

Известно, что с рельсов сошел локомотив и 21 вагон. В трех из них поезд перевозил октан и он начал вытекать после аварии. Местные власти объявили об эвакуации населения, проживающего в районах вблизи места аварии.

На данный момент спасатели оперативно предотвратили катастрофу. Однако из-за взрывоопасности октана людей все же решили временно эвакуировать в радиусе двух километров. Также на несколько часов перекрыли автодорогу, проходящую рядом. Территория от химических веществ очищена, однако магистраль еще не работает.

Напомним, как в феврале 2019 года в канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья.