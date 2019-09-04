Спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали четыре пожара в частных домах и хозпостройках

В Николаевской области за прошедшие сутки, 3 сентября, пожарные четыре раза привлекались к тушению пожаров на территории частных жилых домохозяйств в Витовском, Веселиновском, Вознесенском районах области и Очакове.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел по улице Октябрьская села Александровка Вознесенского района. Горел жилой дом. Дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части совместно с пожарными местной пожарной команды «Александровка» в 10:50 пожар локализовали и в 11:21 ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросчетчика.

Еще один пожар, но уже деревянной хозяйственной постройки, произошел по улице Шевченко села Градовка Веселиновского района, сообщение о котором поступило в 18:02. Пожарные 11-й части в 18:40 пожар локализовали и в 19:08 ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.

Еще одна хозяйственная постройка горела и по улице Центральной села Вознесенское Витовского района. В 19:42 спасатели 16-й части пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров Причина устанавливается.

И уже ночью 4 сентября в 1:19 сообщили о пожаре в улице Слободская в Очакове. Горела хозяйственная постройка на площади 5 квадратных метров. Спасатели 22-й части ликвидировали возгорание в 1:36. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за минувшие сутки к тушению пожаров от ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось 16 человек личного состава и пять единиц техники.

Напомним, что в Вознесенске шестой день тушили пожар на заброшенном мясокомбинате.