На Ингульском мосту в Николаеве грузовик перекрыл движение транспорта: водителю фуры стало плохо

В среду, 4 сентября, в Николаеве на Ингульском мосту грузовой автомобиль заблокировал движение автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, водитель грузовика остановился из-за неисправности, вероятно, связанной с подачей воздуха к пневмосистеме полуприцепа. Мужчина решил самостоятельно разбираться с поломкой, в какой-то момент ему стало плохо и он начал выпадать из кабины. Тягач начал двигаться назад и полуприцеп развернуло к средине моста, заблокировав тем самым движение транспорта со стороны микрорайона Соляные.

Водителя грузовика забрала карета скорой медицинской помощи. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, которые регулируют дорожное движение.

Отметим, что сейчас на мосту образовалась масштабная автомобильная пробка - на мосту сейчас большое количество грузовых автомобилей, легковушек и общественного транспорта, в том числе троллейбусов.

Напомним, как на Варваровском мосту столкнулись два грузовика, в результате чего образовалась масштабная пробка.