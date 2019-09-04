На Николаевщине женщина во время работ во дворе разжигала битум бензином – она получила 60% ожогов

На Николаевщине 3 сентября двое пожилых женщин получили ожоги, из-за неосторожного обращения с огнем – одна из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел по улице Корабельная села Звездное Первомайского района. 67-летняя женщина во время работ на придомовой территории, в результате разведения горячего битума бензином, получила ожоги. Она доставлена ​​в реанимационное отделение Первомайской центральной районной больницы с диагнозом термические ожоги тела 60%. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, ее состояние трактуется как стабильно тяжелое.

О пожаре по улице Большая Морская города Николаева сообщили в 20:19. К месту направлены пожарные 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных и дежурная смену оперативно-координационного центра. Из-за неосторожного обращения с огнем в квартире 75-летней женщины возник пожар в одной из комнат. При попытке самостоятельно потушить пожар гражданка потеряла сознание. Спасатели вывели ее на свежий воздух в полусознательном состоянии и передали врачам кареты скорой медицинской помощи. И уже в 20:32 пожар был локализован и в 20:41 ликвидирован на площади 6 квадратных метров.

Сейчас пострадавшая находится в токсикологическом отделении Николаевской больницы скорой медицинской помощи с диагнозом отравление продуктами горения, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Всего от ГСЧС к тушению привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, как в Корабельном районе Николаева дети обожглись серной кислотой, которую нашли возле гаража.