На объектах «Николаевоблтеплоэнерго» продолжают отключать электричество – начало отопительного сезона под угрозой

На объектах коммунального предприятия ««Николаевоблтеплоэнерго» продолжают отключать электричество, что ставит под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

Как известно, 2 сентября от электроснабжения отключили главный офис «Николаевоблтеплоэнерго».

«Применение агрессивных методов взыскания долгов с коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» продолжается и приобретает опасные формы. Помимо того, что несколько дней специалисты находятся в вынужденном отпуске из-за отключения электроэнергии в главном офисе предприятия, сегодня, энергопоставляющая компания приостановила подачу электричества на одну из крупнейших котельных Ингульского района по ул. Николаевская 34 б, - написал Клецов.

«Соответственно заблокирован процесс подготовки к отопительному сезону на котельной, которая обслуживает примерно треть жителей Ингульского района, несколько детских садов, несколько больниц и школ», – подчеркнул он о вероятных последствиях отключения электричества Клецов.

Клецов отмечает, директор теплоснабжающего предприятия еще с мая просит городские власти выделить финансовую помощь для функционирования «Николаевоблтеплоэнерго», но в полном объеме помощь так и не поступила, что приводит к подобным проблемам. При этом такого рода ситуации возникают систематически из года в год.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.

Позже депутаты горсовета согласовали выделение дополнительного финансирования предприятию. На «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что в полном размере выплатят задолженность по заработной плате за апрель, май и июнь и оплатят часть задолженности по начислениям.