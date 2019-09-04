На границе Николаевской и Одесской областей перевернулся грузовик с зерном

На границе Николаевской и Одесской областей на спуске перевернулся грузовик с прицепом, в котором находился груз зерна.
Инцидент произошел в среду, 4 сентября, сообщают «Новости-N».
Сообщается, что грузовик с прицепом ехал со стороны Кривого Озера, в направлении Любашовки. На спуске водитель не справился с управлением, снес отбойник и перевернулся.
Зерно рассыпалось по дороге.
О пострадавших ничего не сообщается.
Движение на данном участке трассы затруднено.
Напомним, в Николаевской области на грунтовой дороге у грузовика «КамАЗ» во время движения отвалился прицеп с зерном.