На границе Николаевской и Одесской областей перевернулся грузовик с зерном

На границе Николаевской и Одесской областей на спуске перевернулся грузовик с прицепом, в котором находился груз зерна.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября, сообщают «Новости-N».

Сообщается, что грузовик с прицепом ехал со стороны Кривого Озера, в направлении Любашовки. На спуске водитель не справился с управлением, снес отбойник и перевернулся.

Зерно рассыпалось по дороге.

О пострадавших ничего не сообщается.

Движение на данном участке трассы затруднено.

Напомним, в Николаевской области на грунтовой дороге у грузовика «КамАЗ» во время движения отвалился прицеп с зерном.