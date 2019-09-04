На границе Николаевской и Одесской областей перевернулся грузовик с зерном

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На границе Николаевской и Одесской областей на спуске перевернулся грузовик с прицепом, в котором находился груз зерна.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября, сообщают «Новости-N».

Сообщается, что грузовик с прицепом ехал со стороны Кривого Озера, в направлении Любашовки. На спуске водитель не справился с управлением, снес отбойник и перевернулся.
Зерно рассыпалось по дороге.

О пострадавших ничего не сообщается.

Движение на данном участке трассы затруднено.

Напомним, в  Николаевской области на грунтовой дороге у грузовика «КамАЗ» во время движения отвалился прицеп с зерном.

Юлия Акимова

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