На Львовщине на трассе в результате масштабного ДТП пострадали 12 детей

В среду, 4 сентября на автодороге «Киев-Чоп» произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 14 человек и 1 человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как сообщается, инцидент произошел между селами Дидилов и Банюнин, что в Львовской области. Автомобиль «Mercedes-Benz Vito», за рулем которого находился иностранец, выехал на встречную полосу где допустил столкновение с пассажирским автобусом «Neoplan» и автомобилем «Volkswagen Jetta».

Отмечается, что в результате столкновения водитель «Mercedes-Benz Vito» погиб на месте. Также в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на Львовщине в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали.