В Николаеве на проспекте Богоявленском и улице Кузнечной пробки из-за скопления фур

В Николаеве с утра 5 сентября на участке проспекта Богоявленского и улицы Кузнечная (ранее – Скороходова) возникли пробки из-за скопления грузовых автомобилей.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» и в соцсети Facebook.

«Скороходова полностью стоит, проехать нереально», – пишут в Viber николаевцы.

В управлении патрульной полиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что грузовой транспорт скопился из-за проблем с разгрузкой в портовой зоне. Патрульные выехали на место, чтобы регулировать движение.