В Николаеве водитель «BMW» разбил свою машину об микроавтобус «Volkswagen»

В Николаеве утром 5 сентября водитель «BMW» на улице Космонавтов въехал в заднюю часть микроавтобуса «Volkswagen».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Происшествие произошло на отрезке между остановками общественного транспорта «Космос» и «Завод смазочных систем». Предварительно, водитель легковушки въехал в припаркованный микроавтобус. В результате аварии у «BMW» значительные механические повреждения в передней части. Граждане в ДТП не пострадали.

В управлении патрульной полиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что автовладельцы решили самостоятельно решить вопрос с ущербом в связи с ДТП, поэтому в полицию за помощью не обращались.