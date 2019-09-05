В ГСЧС возмутились, что руководитель заброшенного мясокомбината в Вознесенске игнорирует пожар в здании, который длится уже неделю

По состоянию на 5 сентября на территории бывшего мясокомбината на улице Киевской в Вознесенске сохраняются отдельные очаги тления утеплителя промышленного холодильника. Проблема остается нерешенной.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, это помещение горит с 29 августа и пожарные не могут его оперативно потушить из-за заваленных проходов и угрозы обвала. Причиной пожара могло стать вырезание металлических конструкций в этом здании.

Сейчас сотрудники 12-й государственной пожарно-спасательной части осуществляют постоянный мониторинг здания с целью выявления новых мест возгорания и непосредственно их проливки.

«Правоохранительными органами найдено руководителя объекта, но с его стороны не принимаются соответствующие меры и игнорируется ситуация. Местное население крайне возмущено ситуацией, ведь какой день подряд взрослые и дети вынуждены дышать едким дымом. Материалы направлены в правоохранительные органы», – отметили в ГСЧС.

Напомним, как возле Вознесенска несколько дней горел мусорный полигон.