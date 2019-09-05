В Николаеве автомобиль «Geely» выехал на «встречку» и столкнулся с «Hyundai»- есть пострадавший

В Николаеве, на остановке микрорайона Балабановка произошла авария.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Geely», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Hyundai».
В результате аварии водитель «Geely» получил травмы неизвестной степени тяжести. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Напомним, в Николаеве утром 5 сентября водитель «BMW» на улице Космонавтов въехал в заднюю часть микроавтобуса «Volkswagen».