Ураган «Дориан» вынес из океана на побережье Багамских островов большую партию кокаина

Ураган «Дориан», обрушившийся на Багамские острова и Флориду, вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.

Как сообщает CNN, во вторник мужчина, прогуливаясь по пляжу в Мельбурне, обнаружил свиток, в котором оказался килограмм кокаина.

Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от пляжа Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков. Одна такая упаковка оценивается в около 30 тысяч долларов, сообщили в полиции.

Напомним, в сети появляются первые фотографии разрушений от урагана Дориан, который последние сутки находился над Багамскими островами.