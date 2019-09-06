В Николаеве колесо зерновоза оторвалось во время движения и травмировало пешехода

В пятницу, 6 сентября, в Корабельном районе Николаева на улице Степовая у зерновоза «КамАЗ» отвалилось колесо, которое сбило мужчину, стоявшего на обочине дороги.

Об этом сообщают «Новости-Н».

Фура двигалась по улице Степовая со стороны Жуковского кольца. Во время движения у «КамАЗ» отвалилось правое заднее колесо, которое отбросило в сторону 80-летнего пенсионера. От удара мужчина получил тяжелые травмы.

Прибывшая на место карета скорой медицинской помощи госпитализировала его в Жовтневую Центральную районную больницу. Предварительно установлено, что вследствие аварии мужчина получил около 5-6 переломов, а его состояние расценивают как крайне тяжелое.

На данный момент на месте происшествия работают следователи полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Фото: Новости-Н

Напомним, как в Николаеве у «маршрутки» на ходу вывернуло переднее колесо.