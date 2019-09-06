Николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии, где отвалившееся колесо зерновоза травмировало пенсионера

Николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии в Корабельном районе, в которой пострадал пенсионер.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно,6 сентября на улице Степовая у зерновоза «КамАЗ» отвалилось колесо, которое сбило мужчину, стоявшего на обочине дороги. От удара мужчина получил серьезные травмы.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета по статье 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.