Николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии, где отвалившееся колесо зерновоза травмировало пенсионера

Николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии в Корабельном районе, в которой пострадал пенсионер.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Как известно,6 сентября на улице Степовая у зерновоза «КамАЗ» отвалилось колесо, которое сбило мужчину, стоявшего на обочине дороги. От удара мужчина получил серьезные травмы.
Сведения о событии внесены в журнал Единого учета по статье 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. (093) 483-63-79», – сообщили в полиции.