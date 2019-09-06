Домашнее насилие: «сор», который нужно выносить из дома

Трагедия, разыгравшаяся в семье 71-летней пенсионерки Ларисы Владимировны (имя и фамилия изменены), не может не поражать. В один из мартовских дней муж, заядлый алкоголик, пытался ее заставить выпить вместе с ним. А когда жена отказалась, избил и стал насильно заливать ей водку в рот. В пылу борьбы женщина схватила нож и ударила пожилого супруга, который тут же скончался. После этого бабушка… расчленила труп и по частям вынесла из дома, спрятав на улице. Убийство полиция раскрыла оперативно. Женщину арестовали, а суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Свою вину подсудимая не отрицала, рассказала все, как было, раскаялась. Призналась, что на подобный шаг ее вынудило отчаяние и беззащитность перед домашним деспотом. Ведь этот роковой случай насилия со стороны супруга был за период их совместной жизни вовсе не единичным. Унижал, бил, насиловал жену ныне покойный мужчина в течение десятков лет. «Пружина сжималась», пока все не закончилось жесточайшей расправой над обидчиком.

На момент подготовки этой статьи Лариса Владимировна содержится в СИЗО Николаева и ожидает отправки в колонию, где проведет срок заключения, а возможно, и весь остаток жизни.

Могло ли быть все по-другому в их с мужем жизни? Возможно, если бы на помощь супругам, не сумевшим самостоятельно урегулировать свои конфликты, вовремя пришли специалисты, призванные противодействовать домашнему насилию. Об этой непростой работе и пойдет речь.

Если раньше, сталкиваясь с насилием в семье, пострадавшие выход искали, в основном, обращаясь в полицию (милицию), к участковому, то сегодня круг людей, призванных работать с проблемой, весьма расширен. А правоохранители получили дополнительные полномочия и инструменты юридического плана.

Об этом шла речь на состоявшемся в редакции «Южной правды» круглом столе, посвященном теме противодействия гендерному, домашнему, насилию.

Ежедневно в Николаевской области фиксируется в среднем 8 случаев такого насилия, из этого числа 2 факта – по Николаеву. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Николаевской области Александр Козловец. В 90% таких случаев пострадавшие - женщины.

С начала 2019 года полицейские составили 1930 административных протоколов реагирования на факты домашнего насилия (статья 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В большинстве случаев речь идет о наложении штрафов и, как показывает практика – это далеко не всегда эффективная мера.

Также открыто 12 уголовных производств по фактам систематического применения домашнего насилия по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья вступила в силу с начала 2019 года и предусматривает для обидчиков-насильников до 2 лет лишения свободы. Дело открывают после третьего зафиксированного факта.

Одно из первых уголовных производств этой категории было открыто полицией Веселиновского района, где в одном из сел муж систематически избивал свою супругу. Ранее в отношении мужчины трижды открывались уголовные производства по ст. 125 УК (легкие телесные повреждения). Статья «мягкая», предусматривает лишь ограничение свободы. И вот теперь суд приговорил семейного деспота по более строгой статье 126-1.

На сегодняшний день в судах области находится 6 уголовных дел этой категории.

Как и ранее, полиция ставит граждан, применяющих насилие в семье, на профилактический учет. С начала 2019 года в Николаевской области под контроль взяты 1300 человек.

Александр Козловец, старший инспектор по особым поручениям управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Николаевской области

В апреле 2019 года на Николаевщине полицейские впервые применили новшество - срочное запрещающее предписание. Суть его состоит в том, что полицейский может потребовать от насильника покинуть жилье на срок до 10 суток, запретить возвращаться и контактировать с пострадавшим (пострадавшей). И это - не зависимо от того, в чьей собственности это жилье.

В Ингульском районе Николаева семейному дебоширу, устроившему домашний скандал, полиция запретила на сутки приходить домой. И это возымело действие – протрезвевший мужчина, спустя 24 часа явился в дом, мирно уснул, жену больше не обижал.

В области таких предписаний полиция вынесла уже 20.

Еще один действенный элемент реагирования на домашнее насилие может утвердить суд – это ограничительное предписание в отношении обидчика. И оно действует намного строже.

В Казанковском районе в течение пяти лет муж на почве ревности периодически избивал свою супругу, часто в присутствии десятилетней дочери. Кроме этого закрывал ее в доме, не разрешал выходить на улицу. В итоге женщина потеряла работу, вынуждена была скрываться у родственников, не имела на что жить.

В этом случае женщине помогли не только полицейские. Ей была предоставлена бесплатная правовая помощь в Николаеве. Корабельный суд вынес ограничительное предписание, запретив семейному насильнику в течение 6 месяцев находиться в их с женой доме и контактировать с потерпевшей от насилия супругой.

В итоге мужчине ничего не оставалось, как собрать вещи и выполнить требование судебного органа.

Женщину взяла под опеку мобильная бригада социально-психологической помощи №51 Николаевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Как еще один момент воздействия на семейных насильников Александр Козловец отмечает право полиции аннулировать разрешения на владение оружием насильникам. Оружие при этом изымается. С начала этого года так были аннулированы разрешения 3 владельцам оружия.





Расчеты, проведенные Институтом демографии и социальных исследований по заказу Фонда народонаселения ООН, говорят о том, что ежегодно 1,1 млн украинок сталкиваются с физической и сексуальной агрессией в семье. И большинство из них молчат.

Невыдуманные истории Лилии и Константина

В апреле 2019 г. на телефон николаевской мобильной бригады социально-психологической помощи обратилась жительница Полтавы Лилия. Она рассказала, что приехала в Николаев вместе с тремя своими детьми, сбежав от супруга. Как оказалось, 9 лет совместной жизни с мужчиной были настоящим адом. Супруг не позволял жене ни работать ни учиться, говорил, что ее дело – только дети и домашнее хозяйство. При этом сам зарабатывал всего около 6 тысяч гривень, половина из которых уходила в религиозную общину, которую он регулярно посещал. Денег в семье постоянно не хватало.

«Часто приходилось готовить «из ничего», - вспоминает женщина. По мере своих возможностей семье помогали ее родители.

Однако «главу семьи» ни дефицит финансов, ни жизнь впроголодь семьи никак не тревожили. По отношению к жене и детям он вел себя агрессивно, мог ударить ни за что. А последней каплей терпения его супруги стало, когда в феврале муж наказал 10-летнего сына, выставив на мороз в нижнем белье.

Лилия позвонила родителям в Николаев и те приехали за ней. Вместе с ее детьми дочь они поселили у себя.

Специалисты мобильной бригады оказали женщине всестороннюю психологическую помощь. Ныне она живет у родителей. Ее дети устроены в школу и посещают кружки по интересам. Решается вопрос об оформлении алиментов от теперь уже бывшего супруга, которым занялись правоохранительные органы.

Еще в одном случае, имевшем место в Николаевской области, также мать троих детей была вынуждена сбежать от мужа, который постоянно, будучи пьяным, ее унижал и избивал. Причем делал это в присутствии детей. Семью также взяли под опеку психологи из Николаева. При работе с детьми особо поразили воспоминания 10-летнего Кости, который рассказал как отец бил мать ногами «по голове и спине», а однажды заставил ее голой сидеть с ним за столом. «Мы часто все сидели в доме бабушки. Пока ждали, когда отец протрезвеет».

В итоге матери с жильем в Николаеве помогли родственники. А детей при активном содействии областного департамента образования устроили в городскую школу. Горе-отцом и мужем занялась полиция.

Почему помочь удается не всегда?

Конечно, далеко не все так гладко в деле противодействия домашнему семейному насилию. И в работе полиции также. Почему она не всегда бывает эффективной, объясняет Александр Козловец:

- Зачастую пострадавшие ждут, чтобы их проблемы были решены без их участия. В то же время специальные меры реагирования, такие как вынесение ограничительного предписания, могут быть приняты только после обращения потерпевшей стороны в суд.

Часто после приезда на вызов полицейских потерпевшие сообщают, что конфликт был исчерпан до их прибытия.

Есть проблемы применения полицией административного задержания насильников (обидчиков). Ведь, несмотря на внесенные изменения в нормативные акты, в Кодексе об админправонарушениях термин «семейное насилие» не изменен на «домашнее насилие», а значит, имеет место юридическое несовершенство.

Своеобразной альтернативой является уже упомянутое оформление запрещающего предписания с целью изолировать обидчика (насильника) на определенный период.

Также является проблемой применение такого вида взыскания как штраф. Ведь при его наложении, выплата чаще всего возлагается на общий семейный бюджет. А кроме этого, еще нужно выплатить судебный сбор (ныне около 390 грн). Поэтому, не желая иметь расходы, потерпевшие, будучи униженными и избитыми, предпочитают отказаться от своих претензий.

Противодействие - дело комплексное

Как уже говорилось выше, ныне правоохранители вовсе не одиноки в решении затронутой проблемы.

Оксана Ельчиева, директор департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации

Директор департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева отмечает при этом как деятельность своей структуры, в которой работают психологи и социальные работники, так и коллег из сферы образования:

- С 2017 года в Николаевской области реализуется проект Фонда ООН в области народонаселения в Украине «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек».

Подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом и областной, а также городской властью.

При поддержке Фонда в области работают 3 мобильные бригады социально-психологической помощи. Одна в Николаеве, остальные – в районах. Но мы понимаем, что поддержка Фонда рано или поздно закончится, поэтому ведем работу по созданию таких бригад собственными силами. Создали аналогичное подразделение в Вознесенске. До конца года их будет еще две. В области принята программа, которая предусматривает финансирование таких бригад.

Проводится работа по созданию приютов для пострадавших от домашнего насилия.

Речь идет об изменении подходов к работе с клиентами. Проблема перестает быть латентной (скрытой), растет доверие к нашим работникам, люди раскрываются.

Виктория Лапшина, региональный консультант Фонда ООН в сфере народонаселения

О том, что случаи домашнего насилия не нужно замалчивать говорит региональный консультант Фонда ООН в сфере народонаселения Виктория Лапшина:

- Насилие никогда не начинается с побоев. Ранее обязательно были определенные индикаторы – психическое, эмоциональное давление, оскорбительные фразы. Утверждение «все так живут» абсолютно неверно. Неверно и то, что этот «сор из избы нельзя выносить» (вопреки известному высказыванию). Рассказать об этом – вовсе не стыдно. Это не беда. Беда если пострадавшая останется в такой ситуации на годы. Заложниками могут стать и дети. В случае замалчивания насильник будет чувствовать свою безнаказанность. При этом конфликт может рано или поздно закончиться убийством (как пострадавшей, так и насильника). Поэтому - жалуйтесь, кричите, обращайтесь. Действенные службы помощи пострадавшим от насилия ныне работают.

Вера Гончарук, директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи г. Николаева и Анна Любченко, руководитель мобильной бригады социально-психологической помощи №51 по г. Николаеву

Директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи г. Николаева Вера Гончарук говорит, что центре есть квалифицированные психологи, специалисты по социальной работе. Городская мобильная бригада социально-психологической помощи №51 работает с сентября 2018 года. Есть специально оборудованные кабинеты, в которых психологи оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, специалисты прошли обучение не только работе с пострадавшими, но и с обидчиками - которым предстоит пройти психологическую коррекцию. Правда примеров работы с последними пока нет.

Анна Любченко - руководитель мобильной бригады социально-психологической помощи №51 по г. Николаеву рассказывает, что в состав подразделения входит два соцработника, психолог и водитель:

- Мы выезжаем планово или по экстренному вызову. Два плановых дня мы консультируем стационарно наших клиентов. И три выездных. Это может быть по месту жительства, либо по месту работы человека, пострадавшего от домашнего насилия – по его желанию. Ведь раскрыться человек может только без присутствия своего обидчика.

Мы также проводим информационно-разъяснительную работу среди школьников, молодежи. Акцентируем внимание на их правах и возможностях обратиться за помощью. Разъясняем нормы законодательства. И это дает свои результаты.

«Южная правда» планирует в дальнейшем продолжать эту актуальную тему. Также сообщаем телефоны, по которым можно получить помощь психологов, если вы столкнулись с домашним насилием.

Телефоны служб психологической помощи в Николаевской области:

Первомайск, Первомайский р-н, Арбузинский р-н

095 80 71 762, 063 45 62 368

Николаев

095 80 71 841, 063 45 62 361

Николаев, Березанский р-н, Витовский р-н, Березанский р-н, Первомайский р-н

095 80 71 802, 063 45 62 359