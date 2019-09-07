В Приморске из-за пожара на подстанции большая часть города осталась без электроэнергии

В курортном городе Приморск в Запорожской области в ночь на субботу, 7 сентября, загорелась электроподстанция, из-за чего большая часть города осталась без света.

Об этом сообщает «Информатор».

Сообщается, что в приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Предположительно, в объект попала молния.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электричества. Без света также осталась больница.

Народный депутат Павел Мельника написал в одной из групп в Facebook, что срочно выезжает из Киева и прерывает заседание своего комитета. В Запорожье вместе с новоназначенным главой Запорожской ОГА Виталием Туринком они будут решать сложившуюся катастрофическую ситуацию и делать все, чтобы как можно скорее вернуть в город электроэнергию.

Напомним, как в ГСЧС возмутились, что руководитель заброшенного мясокомбината в Вознесенске игнорирует пожар в здании, который длится уже неделю.