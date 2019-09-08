Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали более 40 человек

Количество жертв мощного урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек.

Об этом сообщает «NBC».

Как сообщили в офисе премьер-министра Багам, сейчас есть информация о минимум 43 погибших в результате разрушительной стихии. Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» ослаб до первой категории. Сила ветра в центре стихии ослабла до 150 км/час. Медленное ослабление урагана ожидается в течение нескольких дней.

Напомним, что ураган «Дориан» вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.

В NASA опубликовали фото урагана «Дориан» из космоса. Позже были опубликованы фото разрушений от урагана Дориан.