Водитель перепутал педали: На Одесской трассе под Киевом из-за фуры столкнулись пять машин

В пятницу, 6 сентября, на Одесской трассе под Киевом столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировала фура, водитель которой сообщил, что попутал педали газа и тормоза.

ОБ этом сообщает «Информатор», который побывал на месте событий.

Инцидент случился около 22:20. По словам одного из участников аварии, все машины стояли на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Как только загорелся «зеленый», они тронулись и фура моментально влетела в Opel, который от удара догнал спринтер. Грузовое авто, в свою очередь, врезалось в «Газель», а она зацепила «Жигули». Больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

Владелец «Жигулей» Самым первым покинул место аварии так как его машина отделалась царапинами. Водитель фуры отказался общаться с журналистами. Но другие участники ДТП сообщили, что он аргументировал случившееся тем, что перепутал педали и уже не мог избежать столкновения.

На месте работали медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, что три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.