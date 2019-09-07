Николаевец заявил, что его жена провалилась в люк, крышка которого была ненадёжно закреплена

Житель Николаева заявил, что его жена провалилась в колодец на улице Пушкинской.

Об этом он написал в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

«Сегодня днём на улице Пушкинской, в районе старого ж/д вокзала с моей женой случилась вот такая неприятность! Выйдя из автомобиля, подошла к задней двери, что бы достать из него ребёнка... Шаг назад и одной ногой уже в неопознанном колодце... Как следствие: забитый локоть и кисть руки, огромный синяк в районе бедра (фото не прилагаю по понятным причинам), испачканная одежда и испорченное настроение на оставшийся день», - написал Александр Плюснин.

В комментариях к записи Служба Оперативного Реагування сообщила, что бригада «Николаевводоконала» поправила крышку люка.

Напомним, что ранее в Николаеве маленький мальчик провалился в люк, накрытый фанерой.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда николаевцы получают травмы из-за открытых люков. В октябре во дворе дома №22 на улице Океановской (Артема) мужчина провалился в люк, когда нес на руках своего пятимесячного ребенка. А в январе 2017 года девочка вместе с собакой провалилась в канализационный колодец, который вместо люка был «закрыт» детским матрасом.