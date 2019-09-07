В Николаеве горела квартира в пятиэтажке – из огня спасли собаку

В Николаеве в субботу, 7 сентября, в доме 49/2 на улице Театральная произошёл пожар.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:24 соседи сообщили спасателям о задымлении в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки. Прибывшие работники 3-й и 4-й государственной пожарно-спасательной части с помощью лестницы и цистерны в 13:00 ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава ГУ ГСЧС. Причина возгорания - неосторожное обращение с электроприборами.

По словам очевидцев, спасатели спасли из квартиры маленькую собаку.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате пожара в многоэтажке погибли два человека, один человек в больнице.