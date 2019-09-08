В Британии мужчина из-за паука в машине спровоцировал смертельное ДТП - его приговорили к общественным работам и на три года лишили прав

В Британии суд на три года лишил 31-летнего Эдвинаса Гилиуса водительских прав после того, как он спровоцировал смертельное ДТП при попытке смахнуть мешавшего ему паука.

Об этом сообщает «The Daily Mail».

Инцидент произошел 3 августа в городе Брэдфорд в графстве Уэст-Йоркшир. Водитель «Mercedes C220» отвлекся на паука, свисавшего на паутине с потолка, потерял управление и врезался в светофор. Конструкция упала на 58-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре в ожидании возможности перейти дорогу.

У женщины обнаружили 36 различных травм. Она умерла 13 дней спустя, когда ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Гилиус сам пришел в полицию и рассказал об обстоятельствах трагедии. В августе он был приговорен к году общественных работ.

Напомним, что 6 сентября, на Одесской трассе под Киевом столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировала фура, водитель которой сообщил, что попутал педали газа и тормоза.